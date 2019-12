Kreis Böblingen Der Kreistag siegt über den Landrat

Böblingen - Die Fraktionen überstimmen den Landrat, die konservative Mehrheit lehnt das Sozialticket ab. Das war die Schlagzeile im vergangenen Advent, und so lautet die Gefechtslage auch in diesem Jahr wieder. In der sogenannten „Kreisumlage“, die im Haushalt des Kreises niedergeschrieben steht, legen die Kreisräte fest, wie viel Geld die Städte und Gemeinden an den Landkreis abzutreten haben.