Kreis Böblingen Corona-Inzidenz wieder unter 100

Unter den größeren Städten ist Sindelfingen nach wie vor am meisten betroffen, wo derzeit 103 Corona-Erkrankte gemeldet sind. Böblingen hat nur 63 Fälle, in Leonberg sind es 45 und in Herrenberg nur 15 Fälle. Unter den kleineren Kommunen ist – gemessen an der Einwohnerzahl – Ehningen am meisten betroffen. Dort gibt es zurzeit 20 bestätigte Fälle. In Weil der Stadt und Renningen haben jeweils 17 Menschen ein positives Corona-Testergebnis, in Weissach sechs und in Rutesheim sind es nur zwei Personen.