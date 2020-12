Nicht einfach in die Klinik gehen

Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder Atemnot sollten sich Betroffene an den Weihnachtsfeiertagen an ihren Hausarzt oder über die Telefonnummer 11 61 17 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. „Gehen Sie auch an den Feiertagen in keinem Fall unangemeldet in eine der Kliniken“, warnt Brigitte Joggerst, die Leiterin des Gesundheitsamtes im Enzkreis „Sollte ein begründeter Corona-Verdachtsfall vorliegen, wissen die diensthabenden Ärzte des Bereitschaftsdienstes, was zu tun ist.“ Sollte es medizinisch geboten sein, könnten sie Erkrankte an eine der Schwerpunktpraxen oder die diensthabende Infekt-Ambulanz weitervermitteln.