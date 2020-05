Kreis Böblingen - Vor rund zwei Wochen wurde die Corona-Ambulanz in Sindelfingen eröffnet – eine Art zentrale Praxis für Corona-Patienten im Kreis Böblingen. Die Überweisung in die Corona-Ambulanz erfolgt über die Hausärzte, am Wochenende über den Notfalldienst oder die Kreiskliniken.