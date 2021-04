Wimsheim - Gar nicht so einfach: Wie hoch ist der Kirchturm der Michaelskirche in Wimsheim – und zwar ohne den Hahn? Oder wissen Sie, wie das Tal zwischen Wimsheim und Mönsheim heißt? Mit Blick auf die nahenden Feiertage freut sich auch so mancher auf Spargel als Festtagsessen. Wie schmackhaft ist denn jener aus Wimsheim? Und wie heißt eigentlich der aktuelle Bürgermeister? Leser unserer Zeitung wissen das.