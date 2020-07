Auch der Stilltreff findet wieder statt

Die Teilnehmer des Stilltreffs können sich rund ums Stillen und die Ernährung eines Säuglings austauschen. Termin ist in der Regel der erste Montag im Monat, gestartet wird am 3. August von 10 Uhr bis 11.30 Uhr im Mehrzweckraum des Krankenhauses. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich, per E-Mail an e.kessler@klinikverbundsuedwest.de.