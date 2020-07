Krankenhaus Leonberg Weitere Mitarbeiter mit Corona infiziert

Leonberg - Eine zweite Testreihe auf Corona hat ergeben, dass zwei weitere Mitarbeiter des Leonberger Krankenhauses sich mit dem Virus angesteckt haben. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf fünf. Der Krankenhausbetrieb bleibt somit länger und stärker eingeschränkt als zunächst angedacht. Die Gefäß- und die Viszeralchirurgie nehmen bis zum 31. Juli keine weiteren Patienten auf. Planbare Eingriffe werden, sofern medizinisch vertretbar, verschoben. In dringlichen Fällen stellt das Klinikum Sindelfingen-Böblingen die Versorgung sicher. Alle anderen Fachbereiche am Krankenhaus Leonberg, wie die Unfallchirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Radiologie, Gastroenterologie und Kardiologie sowie die Zentrale Notaufnahme sind weiterhin in Betrieb.