Krankenhaus Leonberg Intensivplätze fast vollständig belegt

Leonberg - Die Inzidenzen steigen weiter, die Lage in Krankenhäusern ist dramatisch – auch der Klinikverbund Südwest bekommt das zu spüren. „Unsere Ressourcen sind am Limit“, berichtet Ingo Matheus, Sprecher des Verbundes. Insgesamt gibt es an den fünf Standorten 62 Plätze auf der Intensivstation, 59 sind davon – Stand Dienstagmorgen – belegt. In Leonberg gibt es acht Intensivbetten, davon waren am Montag alle belegt. Im ganzen Verbund werden gerade 81 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, davon sind 16 auf der Intensivstation, 13 werden beamtet. Von den 16-Intensivpatienten mit Corona sind zwölf ungeimpft. In Leonberg werden aktuell elf Corona-Patienten versorgt, davon ist einer auf der Intensivstation und wird beatmet.