Krankenhaus Leonberg Hitzefolgen sind in der Notaufnahme spürbar

Auch Linda Haug, Quartierskoordinatorin in Leonberg, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesen Zeiten sehr wichtig. „Hilfreich ist es, vorsichtig zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Das kann dabei anfangen, Sport mit Bekannten auf kühlere Abendstunden zu verschieben oder für die betagten Nachbarn einkaufen zu gehen“, sagt sie. „Rufen Sie die Großeltern in diesen Tagen lieber einmal mehr an als sonst und gehen Sie bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern mit kleinen Kindern oder Nachbarn einfach mal vorbei und bieten Unterstützung an“, so Haug.