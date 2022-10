Krankenhaus Leonberg Ärztlicher Direktor hört auf

Seit 2014 ist Sarkar Chefarzt am Leonberger Krankenhaus, seit 2015 außerdem ärztlicher Direktor und damit Teil der obersten Führungsetage des Klinikverbundes. Erst Anfang des Jahres war Sarkar in dieser Position erneut vom Aufsichtsrat bestätigt worden. „Seine Verbundenheit mit dem Krankenhaus Leonberg und sein Engagement für den Verbund zeigen sich nicht zuletzt darin, dass Michael Sarkar angeboten hat, seine Erfahrung und sein großes fachliches Netzwerk in die jetzt anlaufende Suche nach einem geeigneten Nachfolger mit einzubringen, um 2023 einen geordneten Übergang zu gewährleisten“, so Loydl.