Krankenhaus Leonberg 2020 beginnt der Umbau

Damit können die Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen. In das Krankenhaus an der Rutesheimer Straße fließen allein rund 52,5 Millionen Euro des Gesamtvolumens in die Modernisierung der Gebäudestruktur und -technik, der Rest in die ­Planung, Erschließung inklusive, Außenanlagen und Ausstattung.