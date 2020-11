Krankenhäuser im Kreis Kliniken schalten wieder in den Corona-Modus um

Auf 85 Beatmungsplätze will der Verbund erweitern

Ziel sei es jetzt, in den kommenden Tagen Ärzte und Pfleger, die bislang noch in der Regelversorgung gebunden waren, mit in der Betreuung von Covid-Patienten einzusetzen. Momentan verfügt der Klinikverbund in den Kreisen Böblingen und Calw über 70 Intensivbetten, die aber gerade personalbedingt nicht vollständig betrieben werden können. Die nächste Ausbaustufe sieht eine Erweiterung auf 85 Beatmungsplätze vor. „Dafür sind aber zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter erforderlich“, sagt ein Kliniksprecher. „Dabei soll auch auf externes Personal zurückgegriffen werden.“ Der Verbund will die freiwilligen Helfer wieder anfordern, die bereits im April und Mai im Einsatz waren. Fast 550 Fachkräfte aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich sowie weitere 120 aus unterschiedlichsten Berufsgruppen hatten sich damals gemeldet.