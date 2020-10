Krankenhäuser im Kreis Kliniken für neue Corona-Patienten gerüstet

Roland Bernhard betont, dass zudem besonders gefährdete Menschen, etwa die Bewohner von Pflegeheimen, schwerpunktmäßig getestet werden sollen. Wie das genau verlaufen soll, darüber sei man mit den Heimträgern im Gespräch.

Die Leiterin des Gesundheitsamtes betont, dass nicht nur die beiden Testzentren in Sindelfingen und Herrenberg voll ausgelastet sind. Auch die Labors, die die Testergebnisse auswerten, seien am Rande der Belastbarkeit.

Nur noch eine Stunde pro Besuch

In den Krankenhäusern des Klinikverbundes in Böblingen, Sindelfingen, Leonberg, Herrenberg, Calw und Nagold herrscht noch kein absoluter Ausnahmezustand. Doch die seit der Lockerung geltende Regel, dass jeder Patient maximal einen Besucher pro Tag empfangen darf, wird durch eine auf eine Stunde begrenzte Verweildauer noch verschärft. „Damit wollen wir Überschneidungen vermeiden“, sagt Martin Loydl, der Geschäftsführer des Klinikverbundes. Einen „radikalen Besucherstropp“, so wie er während des Stillstands im Frühjahr gegolten hatte, will Loydl vermeiden: „Da spielen sich menschliche Tragödien ab“. In den Intensivstationen jedoch sind Besuche nur noch in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem Arzt möglich.

Noch wird „normal“ operiert

In den Ambulanzen, bei den geplanten Operationen und den Sprechstunden herrscht noch Normalbetrieb. „Doch wir bewerten die Situation täglich neu“, sagt Loydl. Sollte sich die Lage zuspitzen, werden planbare Operationen zurückgestellt und Sprechzeiten eingeschränkt. Allein schon aus Kapazitätsgründen muss das Management Schwerpunkte setzen: Der Geschäftsführer spricht von rund 70 Mitarbeitern, die Corona-bedingt freigestellt sind. Doch nicht alle seien infiziert.

Interkommunale Kooperation

Inwieweit das Landratsamt und die Ordnungsämter der Großen Kreisstädte Sindelfingen, Böblingen, Leonberg und Herrenberg bei den Kontrollen der neuen Regeln im öffentlichen Raum kooperieren, ist noch nicht geklärt. „Die Gespräche laufen noch“, sagt der Landrat.