Kotzenbach in Heimsheim Im Bach fließt nur noch wenig

Die Gemeinderäte wiesen auch auf „den sinkenden Grundwasserspiegel auf Heimsheimer Gemarkung“ hin, der Auswirkungen auf die Wasserversorgung in der Stadt habe. Martin Häcker forderte, die öffentlichen Brunnen in der Stadt in Trockenzeiten abzustellen. In den übrigen Zeiten solle man Wasser nur noch in kleinen Mengen abzapfen dürfen. Die Stadt soll entsprechende Hinweisschilder aufstellen, so wie in der Nachbargemeinde Mönsheim. Gaby Wulff (BfH) kritisierte, dass für das Wochenendgebiet Weinberg im Sommer offensichtlich immer wieder Wasser in großen Mengen geholt werde. „Das muss man in der Form nicht dulden“, so Wulff.