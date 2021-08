Koscht-Nix-Häusle in Flacht Eine zweite Chance für Aussortiertes

Die Zucchini bleibt die Ausnahme

Dabei ist das Betreiben des „Koscht-Nix-Häusle“ auch eine Gratwanderung: Gibt es zu viele Neuzugänge und zu wenig Abnehmer, wird es eng in der Hütte. Ist es andersherum, leeren sich die Regale schnell. Außerdem soll das Häusle auch keine Abladefläche für Müll oder kistenweise Aussortiertes werden. Deshalb hat Susanne Herrmann einige Regeln aufgestellt, die auch auf einem Zettel an der Tür des Häusles hängen. „Bitte Ordnung halten“, heißt es hier. „Bitte nur Gegenstände reinstellen, die sauber, gut und brauchbar sind.“

Klamotten sind nicht erwünscht, Lebensmittel nur in wenigen Ausnahmen. Eine davon ist etwa die Zucchini, die jüngst ihren Weg in das Häusle gefunden hat: Sie stammte direkt aus dem Herrmannschen Garten. Wenn Bücher abgegeben werden, dann trägt Susanne Herrmann diese zum Bücherschrank in der Leonberger Straße. Und auch zu große Gegenstände sind im „Koscht-Nix-Häusle“ nicht gerne gesehen – diese haben schlicht keinen Platz in der kleinen Hütte.

Die goldene Mitte hat das „Koscht-Nix-Häusle“ bisher – trotz aller Sorge – gut halten können. „Es wird sehr gut angenommen“, sagt Susanne Herrmann. „Es funktioniert.“ Oft, erzählt sie, bekomme sie überhaupt nicht mit, wenn neue Sachen abgegeben werden, weil diese gleich wieder einen neuen Besitzer finden. Viele Flachter kommen regelmäßig vorbei und schauen sich die Neuzugänge an. „In der Coronazeit war das Häusle ein fixer Punkt für viele Familien, die nach dem Homeschooling einen Spaziergang hierhin gemacht haben“, erzählt sie. „Es ist ein Treffpunkt geworden.“

Nachhaltige Idee entstand im Projektehaus

Der Nachhaltigkeitsgedanke hinter einem solchen Haus ist Susanne Herrmann nicht fremd. Sie ist Mitglied im Weissacher Gemeinderat und Teil der Unabhängigen Liste. „Umweltthemen sind auch für uns politisch relevant.“ Sie selbst versucht, weniger Fleisch zu essen, und sie hält eigene Hühner. Ressourcenschutz ist auch Thema des Flachter Projektehauses, in dessen Rahmen sich Susanne Herrmann engagiert. Dort entstand auch die Idee zum „Koscht-Nix-Häusle“.

„Beim Projekthaus in der Ortsmitte wäre auch Platz für die Hütte gewesen“, erklärt die Gemeinderätin zur Standortwahl. Dass das Häusle schließlich auf ihrem eigenen Grundstück eröffnet wurde, habe mehrere Gründe. Zum einen, erläutert Susanne Herrmann, könne sie die Hütte von ihrem Haus aus im Blick behalten. Und auch, wenn die Hütte auf dem Privatgrundstück ist, stehe sie weit genug am Rand, sodass es sich für viele Nutzer eher wie öffentlicher Raum anfühlt. „Da hat niemand Hemmungen.“ Zur festen Adresse hat sich das „Koscht-Nix-Häusle“ in den vergangenen Monaten allemal gemacht.

Gebrauchtes schont die Ressourcen

Verschenken

Angebote wie das Koscht-Nix-Häusle gibt es auch anderswo in der Region: Etwa auf dem Wertstoffhof in Böblingen-Hulb oder auf dem Wertstoffhof in Malmsheim. Lebensmittel werden im Häusle des Herzwerks am Einkaufszentrum Süd in Rennigen gerettet. Das Mitnehmen von Artikeln Koscht-Nix-Häusle ist immer kostenlos – wer etwas abgeben will, sollte sich vorher informieren, welche Gegenstände erwünscht sind.