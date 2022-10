„Europa ist in der Krise. Umso wichtiger ist unsere Städtepartnerschaft. Umso wichtiger sind unsere gemeinsamen Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten“, betonte der Bürgermeister von Tubize, Michel Januth, bei seiner Begrüßung des Treffens. An dem Wochenende wurde auch das neue Bürgerhaus „Espace Korntal“ in Tubize eingeweiht. Mit dem Namen sollte laut Januth „die Partnerschaft unserer Städte und die europäische Zusammenarbeit“ gewürdigt werden.