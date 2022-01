Korntal-Münchingen Stadt nimmt Wochenmarkt ins Visier

Korntal-Münchingen - Korntal-Münchingen - Geht es nach den Sozialdemokraten im Korntal-Münchinger Gemeinderat, zieht der Wochenmarkt im Stadtteil Korntal um – und zwar vom Parkplatz bei der Stadthalle in die Johannes-Daur-Straße. In dem Zuge, so die SPD-Fraktion, solle die Einkaufsstraße zwischen der Hans-Sachs-Straße und dem Feuerseeweg für den motorisieren Verkehr gesperrt werden.