“Wir haben Fehler gemacht“

Auf dem öffentlich zugänglichen Gelände der Kinderheime in Korntal und Wilhelmsdorf, Kreis Ravensburg, wurden Skulpturen des Künstlers Gerhard Roese aufgestellt. Beim Hoffmannhaus sprachen Vertreter von Brüdergemeinde und Diakonie am Samstag das Schuldbekenntnis. Darin heißt es: „Wir bekennen uns schuldig, Kinder und Jugendliche in unseren Kinderheimen in den 1950er bis 1980er Jahren nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt zu haben. Wir sind beschämt, dass wir das nicht früher erkannt haben.“ Weiter: „Wir haben Fehler gemacht“ und „wir bitten um Vergebung“.