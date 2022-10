Korntal-Münchingen Polizei schnappt drei Einbrecher

In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei in Korntal einen 18-Jährigen und zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, nachdem sie verdächtigt worden waren, am Montagabend gegen 23.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Zuffenhauser Straße eingebrochen zu sein. Zeugen hatten zunächst mehrere Personen in dem zurzeit unbewohnten Haus entdeckt und die Polizei alarmiert. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verließen die Täter das Gebäude. Laut Polizei waren es mutmaßlich sechs Personen. Ein Zeuge versuchte noch, einen der Täter festzuhalten, dieser konnte jedoch ebenfalls flüchten.