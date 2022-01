Korntal-Münchingen Neues Notruftelefon gefordert

Die neue Nummer soll prägnant sein

Mit der Petition wird die Einrichtung einer Rufnummer gefordert, an die sich Kinder und Jugendliche anonym wenden können, wenn sie Sorgen und Nöte haben oder von sexueller, physischer oder psychischer Gewalt betroffen sind. Das Telefon soll rund um die Uhr erreichbar sein und deutschlandweit offensiv beworben werden. Die Telefonnummer, so fordern die Petenten, solle „prägnant“, also dreistellig sein. In anderen europäischen Nachbarländern sei es üblich, über eine dreistellige Nummer anonym Hilfe bekommen zu können, etwa über die 147 in Österreich. Das, so heißt es in der Petition, „sollte auch in Deutschland möglich sein“.