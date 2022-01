Korntal-Münchingen muss sparen Stadt schnallt den Gürtel in kleinen Schritten enger

Die Grünen visierten in ihrem Antrag „Reduktion von Haushaltsausgaben“ mehrere Positionen an. Die Diskussion mündete in Kompromissen, die die Stadtverwaltung vorschlug: Statt die Ausgaben für die Straßenbeleuchtung auf 75 000 und für Arbeiten an den Gemeindestraßen auf 250 000 Euro zu halbieren, stehen nun noch 110 000 und 400 000 Euro im Haushalt bereit. Das sei die Schmerzgrenze, betonte der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos). Auf Antrag der Grünen, CDU und FDP verzichtet die Verwaltung auf neue Stühle im Sitzungssaal des Korntaler Rathauses (32 000 Euro) sowie im Münchinger Widdumhof.