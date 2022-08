Korntal-Münchingen Mit mehr als drei Promille Unfall gebaut

Ein vergleichsweise hoher Sachschaden ist am Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Korntal-Münchingen entstanden – die Unfallverursacherin war mutmaßlich volltrunken. Wie die Polizei berichtet, war eine 41-jährige BMW-Fahrerin kurz vor 7.30 Uhr in der Solitudestraße in Korntal unterwegs. Im Einmündungsbereich bog sie nach rechts in die Südstraße ab und übersah mutmaßlich hierbei den auf der Südstraße von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lastwagen, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde.