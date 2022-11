Unbekannte haben ein Hakenkreuz an die Wand einer Lagerhalle im Korntal-Münchinger Ortsteil Kallenberg gesprüht. Wie die Polizei berichtet, müssen die Täter in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, die Gebäudewand der Halle in der Schwieberdinger Straße mit dem verbotenen Symbol der Nationalsozialisten auf die Außenfassade gesprüht haben.