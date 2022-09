Korntal-Münchingen Festnahme nach Paketdiebstählen

In einem Hotel in Korntal-Münchingen wurden drei Tatverdächtige festgenommen, die mit dem wiederholten Diebstahl von Paketsendungen eines großen Online-Versandhauses in Verbindung stehen. Eine 27-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren, die allsamt als Fahrerin und Fahrer bei einem Subunternehmer des Versandhauses beschäftigt waren, sollen in mindestens 20 Fällen Paketsendungen geöffnet und den Inhalt gestohlen haben. Aufgefallen waren die Taten durch zahlreiche Kundenbeschwerden über nicht zugestellte Pakete.