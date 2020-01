Korntal-Münchingen Eine Unterschrift, die Geld verspricht

Korntal-Münchingen - Wie viel Geld schuldet der Vermittler noch dem Hausverkäufer? Auch diese Frage ist nach der rund siebenstündigen Verhandlung am Ludwigsburger Schöffengericht mit etlichen Zeugenbefragungen unbeantwortet geblieben. Einzig der Schriftsachverständige brachte mit seiner Aussage Klarheit in die Geschichte, die am Ludwigsburger Amtsgericht verhandelt wurde.