Korntal-Münchingen Einbruch in Bahngebäude

Am frühen Montagmorgen sind noch unbekannte Täter in eine Halle der Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) im Stadtteil Korntal eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Mitarbeiter der Strohgäubahn kurz nach 4 Uhr auf Geräusche in dem Gebäude in der Weilimdorfer Straße aufmerksam, als plötzlich zwei Männer aus einem Büroraum heraustraten. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten sie die Plexiglasscheibe des Rolltors der Halle beschädigt und sich auf diese Weise Zutritt verschafft.