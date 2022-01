Korntal-Münchingen - Unbekannte sind im Stadtteil Korntal in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, geschah der Einbruch in das Gebäude in der Stettiner Straße am Mittwoch zwischen 17.40 und 18.20 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort entwendeten sie Bargeld und Schmuck.