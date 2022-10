Bei einem versuchten Einbruch in Korntal-Münchingen ist am Mittwochabend ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter am Donnerstag gegen 1 Uhr auf den im Hochparterre gelegenen Balkon einer Wohnung in der Liegnitzer Straße geklettert.