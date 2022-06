Korntal-Münchingen Der Ton macht die Brassmusik

Corona bringt herbe Einschnitte

An dieser Einstellung hat sich seit 30 Jahren nichts geändert, als die Instrumentengruppen jede für sich im Musikverein Münchingen probten. Fünf von ihnen fanden unausgesprochen zusammen, sie dachten ähnlich darüber „was Musik ausmacht und man nicht in Worte fassen kann“, sagt Heck rückblickend. Manch Gründungsmitglied ist nach wie vor dabei.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wo die Trauung zum Event wird

Zwischen zehn und 15 Auftritte im Jahr hatte das Strohgäu-Brass-Quintett vor Corona, Kirchenkonzerte wie bald das Passionskonzert in der katholischen Kirche in Münchingen, aber auch Firmenengagements oder öffentliche Auftritte wie den „Sommer am See“ in Böblingen.

Das Livekonzert ist unvergleichbar

Das letzte Adventskonzert gaben die fünf Blechbläser schon im Livestream, also ohne Publikum im Konzertraum. „Es ist schon komisch, ohne Zuhörer zu spielen“, sagt Heck. Man habe keinen Kontakt zum Publikum, sehe also auch nicht in die Gesichter der Zuhörer – die unmittelbare Reaktion fehle. Das soll beim Open-Air im Schlosshof wieder anders werden. Nach dem klassisch gehalten ersten Teil des Konzerts stehen im zweiten Teil Bearbeitungen zeitgenössischer Stücke und Originalkompositionen für Blechbläserquintett auf dem Programm.

Konzert Das Open-Air findet am Samstag, 25. Juni, 19 Uhr im Schloss Münchingen statt. Einlass zum Open-Air ist um 18 Uhr.