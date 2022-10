Korntal-Münchingen Biker liefert sich Rennen mit Polizei

Ein unbekannter Motorradfahrer hat am Montagnachmittag die Polizei in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) gefordert. Wie die Polizei berichtet, hielt der schwarz gekleidete Zweiradfahrer in Münchingen verkehrsbedingt an einer roten Ampel an der Kreuzung Münchinger Straße und Westumfahrung an. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte er seine Maschine absichtlich so stark, dass das Vorderrad die Fahrbahn nicht mehr berührte, und fuhr so einen sogenannten Wheelie in Richtung Weilimdorf. Die Beamten eines entgegenkommenden Streifenwagens gaben dem Fahrer mittels Lichthupe zu verstehen, langsamer zu fahren. Der Motorradfahrer gab daraufhin Vollgas.