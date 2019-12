Korntal-Münchingen Auge in Auge mit Hai und Hecht

Denis lernt in der Zwischenzeit den Druckausgleich: Nase zuhalten und kräftig ausatmen. Und das Einmaleins der Tauchersprache. Die Spitzen von Daumen und Zeigefinger aneinandergelegt: alles okay. Die ausgestreckte flache Hand leicht hin und her bewegt: Es gibt ein Problem. Daumen hoch oder runter: auf- oder abtauchen. Die Hand mit geschlossenen Fingern senkrecht vor der Stirn: Hai in Sicht.