Korntal-Münchingen Alkoholisiert und ohne Führerschein

Wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wird sich ein 39-jähriger Mann verantworten müssen, der am Mittwochabend in Korntal-Münchingen unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 22.15 Uhr wohl alkoholisiert mit seinem Audi durch Korntal. Zunächst meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, welcher der Audi in der Wilhelm-Götz-Straße aufgefallen war. Der Fahrer sei teils mit hoher Geschwindigkeit, dann aber auch sehr langsam und in „Schlangenlinien“ unterwegs gewesen.