Der 92-Jährige mit gefälschtem Führerschein hat wieder zugeschlagen: Gleich zwei Autos beschädigte er am Mittwoch gegen 20 Uhr in Kallenberg. Der Senior befuhr in einem Mazda die Schwieberdinger Straße in Richtung Zuffenhausen, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Lastwagen-Gespann zusammenstieß.