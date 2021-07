Kooperationsklasse in Leonberg Abschluss nach vier gemeinsamen Jahren

Vorurteile, Berührungsängste und Unsicherheiten werden durch das tägliche Zusammenlernen abgebaut. Die Klassenlehrerinnen Sabine Freeman und Kathrin Locher ziehen eine erfolgreiche Bilanz: „Wir durften miterleben, wie in dieser Zeit eine ganz besondere Gemeinschaft aufgebaut wurde. Die Kinder haben sich aneinander erfreut und in allen Situationen unterstützt. Im Unterricht wurde jeder von allen in seiner Persönlichkeit respektiert. Wir durften Zeuginnen von sehr berührenden Momenten werden.“

Auch die Eltern ziehen mit

Auch die Eltern waren zufrieden mit der Schulzeit an der Sophie-Scholl-Schule. Die Lehrkräfte von der Haldenwang-Schule haben auch die Fragen der anderen Grundschüler nicht unbeantwortet gelassen, sodass letztendlich alle davon profitiert haben. Die Schulleiterin der Sophie-Scholl-Schule, Agnes Hoffmeister, schmiedet bereits Pläne für die Zukunft. „Wir können uns gut vorstellen, beim nächsten Durchgang wieder eine Kooperationsklasse aufzunehmen, weil es dabei nur Gewinner gibt“, sagt sie.

Timur Erdem hat Grund zur Freude. „Da nach den durchweg positiven Erfahrungen an der Sophie-Scholl-Schule der Wunsch bei den Eltern nach einer Anschlusslösung in der Sekundarstufe bestand, habe ich eine neue Kooperationsschule gesucht. Schnell bot sich die Theodor-Heuglin-Schule in Hirschlanden an, wo eine neue Kooperation in Klasse 5 entstehen wird“, ist er zufrieden.