Konzert in Weil der Stadt „Seid umschlungen“ als Appell an die Menschheit

Weil der Stadt - Ethische Haltung und lapidare Wucht kommen in Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie in d-Moll opus 125 immer wieder eindrucksvoll zum Vorschein. Dies arbeitete der versierte Dirigent Kai Müller mit der fulminanten Chorvereinigung Weil der Stadt, dem Liederkranz Ditzingen („City-Chor“) und dem Concerto Tübingen in bemerkenswerter Weise heraus. Dabei wurde die kantatenhafte Einbeziehung der Menschenstimmen in die Sinfonie von kritischen Stimmen in der Vergangenheit auch gerügt. Beethoven stellte enorme Anforderungen an die Interpreten.