In den Uhlenspiegel ist der Rock ’n’ Roll zurückgekehrt: Zwei Jahre lang herrschte bei Manfred „Manne“ und Monika Uhle coronabedingte Zwangspause. Jetzt geht es im Rutesheimer Musikclub, Nachfolger des legendären Leonberger Bräu, wieder rund: Zum Neustart waren alte Bekannte gekommen. Denn hinter den Heavy Hitters verbirgt sich der Australier Michael Vdelli, Sänger der gleichnamigen Rockband, die schon öfter auf der Bühne von Manne Uhle eingeheizt hat. Klar, dass das ausgehungerte Rockpublikum die Jungs aus Down Under, die in Rutesheim als Akustikprojekt daherkamen, begeistert beklatscht haben. So kann’s weitergehen. Foto: Simon Granville