Konzert in Renningen Acris spielen für den guten Zweck

Acris spielen melodischen Rock und fast nur eigene Songs, es gibt so gut wie keine Cover. Die Band gibt es schon seit Mitte der Achtziger. In der Zeit, als wir wegen Corona nicht auftreten konnten, haben wir begonnen, unser viertes Album zu komponieren und einzuspielen. Auf dem Konzert werden also auch ein paar neue Songs zu hören sein.

Wird der Harmonika-Spielring auch etwas vortragen?

Nein, der Verein ist für die Bewirtung zuständig, außerdem betreibt er einen Infostand über die Vereins- und Jugendarbeit. Wie viele Vereine haben auch wir Nachwuchsprobleme. Das wurde durch Corona leider verstärkt. Im Rahmen des Musikunterrichts an der Schule wird nämlich auch Unterricht an Instrumenten angeboten, der über die Vereine organisiert wird. Darauf ruhte so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir darüber neue Mitglieder gewinnen können. Durch die langen Schulausfälle wurde dieses Vorhaben allerdings erst mal wieder zunichtegemacht.

Wieso haben Sie sich für die Aktion Notnagel entschieden?

In Renningen gibt es nur wenige Vereine, die sich in dieser Form sozial engagieren. Notnagel bietet Menschen im Ort individuell und unbürokratisch Hilfe an, wenn sie in Bedrängnis geraten. Zum Beispiel hat es der Verein während der Coronapandemie Schülern aus finanziell schwächeren Familien ermöglicht, am digitalen Homeschooling teilzunehmen.

Open-Air-Konzert

Coronaregeln

Einlass zum Konzertabend ist ab 18.30 Uhr, von da an gibt es auch Bewirtung. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aufgrund der Coronapandemie müssen sich die Besucher jedoch am Eingang registrieren lassen. Bei mehr als 200 Besuchern gilt eine Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei, dafür wird um Spenden für die Aktion Notnagel gebeten.