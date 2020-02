Konzert in Leonberg Lieblingslieder aus Jazz, Pop und Chanson

Ein Stück extra für den Abend

Ein besonderes Gefühl musste es für den Pianisten auch gewesen sein, als er seine eigene Komposition „Peace... East and West (1978)“ vorgetragen hat. „Das Stück habe ich für den heutigen Abend geschrieben“, betont er. Geht es auch nicht um den Krieg, wie im vorherigen Titel, so ist es doch gegen Gewalt und Konflikte gerichtet. „Das Thema ist die Verbindung aus Ost und West“, unterstreicht Müller. Und weiter: „Über die Jahre habe ich gemerkt, ich komme immer wieder auf ein bestimmtes Thema. Es sind diese Klänge, die ein bisschen orientalisch klingen. Die verbinde ich gerne mit ganz klaren Dur-Klängen, die uns vertraut sind, so entsteht eine Spannung“.

Mit einer sinnlichen Improvisation zu „River flows in you – Yiruma“ kam etwas Leichtigkeit in den Abend. Bei „In einem kühlen Grunde“ nach einer Melodie von Johann Friedrich Glück (1793-1840) und dem Text von Joseph von Eichendorff (1788-1857) waren die Besucher dann zum Mitsingen aufgefordert.

Die Lieder „Ich weiß was ich will“ von Udo Jürgens, wie auch „Amsterdam“ von Jacques Brel ermöglichten Maren Ulrich sich in ihrer Gänze zu zeigen. Neben ihrem Stimmumfang präsentierte sie die Lieder ausdrucksstark mit ihrem ganzen Körper, ihrem ganzen Wesen. Durch ihren Lieblingssong „I will wait for you“ des 2019 verstorbenen Michel Legrand konnte die Künstlerin zudem ihre weiche Seite zeigen.

Ein „inneres Laubblütenfest“

Kennengelernt haben sich Müller und Ulrich einst bei den Mörike-Tagen. „Wir haben gemeinsam eine Matinee gestaltet“, erinnert sich der Pianist. Schnell entstand der Wunsch, Musik zusammen präsentieren zu wollen. Das ursprünglich geplante Konzert mit Doro Preuhs, welches für diesen Abend eigentlich geplant war, gab ihnen nun kurzfristig Gelegenheit dazu. „Wir haben gesagt, wir machen unsere Lieblingslieder. Lieder, die uns wahnsinnig am Herzen liegen und die uns Spaß machen“, erzählt Müller freudig. So ist es also entstanden, das Programm und der Abend. Und der Titel? Nun, das gemeinsame Musizieren fühle sich an wie ein „inneres Laubblütenfest“ sind sich die beiden Künstler einig.