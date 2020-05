Konzert in Leonberg Ein musikalisches Dankeschön für das Klinik-Team

Mit glasklarer Stimme, begleitet von Ralf Merten am Piano und Michael Makarov an der Geige, trägt die Sängerin das melancholische Lied vor Schwestern, Pflegern und Ärzten vor. Dann ziehen die Musiker auf die Rückseite der Klinik um, damit mehr Patienten in den Genuss dieses außergewöhnlichen Konzerts kommen.