Konzert im Weiler Spittl Gemeinsam feiern

Kaum eine Branche hat die Corona-Krise härter getroffen als die der Künstler. Der Kulturbetrieb stand quasi still. „Theater, Kinos, Diskotheken, Clubs und Konzerthallen waren die ersten, die komplett schließen mussten und werden wohl zu den letzten gehören, die wieder einen halbwegs normalen Betrieb aufnehmen dürfen“, sagt Eric Richter, Vorsitzender von Groove Tonight. „Zu den unzähligen, finanziell betroffenen dieser Branchen zählen vor allem die Profi-Musiker, von denen sehr viele Solo-Selbständige sind, also nicht angestellt und dadurch zurzeit ohne Einnahmen.“ Die im März teilweise ausgezahlte Corona-Finanzhilfe habe die Not zwar etwas gelindert, könne den enormen Schaden aber bei weitem nicht ausgleichen.