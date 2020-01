Konzert im Rathaus Wenn Elektronik auf Saxofon trifft

Vielfältige Kompositionsweise

Ein Organismus aus Elektronik und Saxofonen spiegelt sich dabei auch in Gesichtern. So meint man sogar, die Saxofonistin Nikola Lutz in verfremdeter visueller Form wahrzunehmen. Die unglaubliche Vielfalt der Kompositionsweise nimmt das Publikum an diesem Abend jedenfalls gefangen. Es tun sich neue Welten des Hörens und Wahrnehmens von musikalischen Vorgängen auf. Kay Zhang aus Australien, Chi Him Chik aus Hongkong und die aus Leonberg stammende Nikola Lutz bilden hier ein außergewöhnliches Trio, das extreme mediale Kunststücke beschwört. Chromatische Prozesse gipfeln in kontrapunktischen Exzessen, wobei man sich fragt, ob denn der Computer jemals an seine Grenzen kommen würde.