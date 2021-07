Konzert im Jazzclub Leichtigkeit in schwierigen Zeiten

In der Corona-Pandemie nicht untätig bleiben

Mit „Latin Waves“ von der eigenen CD „Just Relax“ verbleibt Albe Mayer-Mikosch direkt im Anschluss an Osvaldo Farrés noch etwas im spanisch sprechenden Raum. Seine CD „Just Relax“ hat der Künstler im Corona-Jahr 2020 produziert. „Ich wollte einfach nicht in Depression und Untätigkeit verfallen – trotz und wegen der Pandemie hatte ich kreative Ideen“, erläutert er sein Schaffen.

Albe Mayer-Mikosch ist bereits das zweite Mal zu Gast bei Frithjof Gänger, dem Chef des Leonberger Jazzclubs. „In einem so schönen und liebevoll eingerichteten Club gebe ich gern mein Bestes. Meine Kollegen und ich kommen sehr gerne hier her“, betont der Musiker. Und auch Roger Cicero ist an diesem Abend irgendwie mit von der Partie. Hat Mayer-Mikosch ihm doch den Song „Für Roger Cicero“ gewidmet.

Homage an Roger Cicero

„Das hab ich für Roger Cicero geschrieben. Ein Musiker, den ihr alle kennt, der leider viel zu früh gestorben ist, der aber seine Spuren hinterlassen hat in der Szene“, spricht er gen Publikum. Und man kann ihn spüren – Roger Cicero. In diesem Spannungsfeld zwischen Melancholie, Sanftheit und dieser unglaublichen Klarheit und Präsenz. Auf der Bühne und im Leben. Und irgendwie auch darüber hinaus.

Mit Nat King Cole und „It’s Almost Like Being In Love“ hat Mayer-Mikosch einen weiteren großen Musiker in seinem Repertoire. Dann erklingt „I Feel Fine“, und die Musiker der Albe Mayer-Mikosch Band treffen den Kern des Konzerts – „es geht mir gut“. Ob Gitarren-, Kontrabass-, Schlagzeug-, Klavier-, oder Sax-Solos – das Publikum dankt es den Musikern mit wohlwollendem Applaus.

„Volles Haus“ mit 40 Zuschauern

Knapp vierzig Zuhörer haben im Jazzcub Leonberg Platz gefunden. So viele, wie es eben in diesen Zeiten sein dürfen. „Wir haben volles Haus“, scherzt Frithjof Gänger. Doch schlussendlich ist alles besser als nichts. Für Besucher und Musiker. Und, fährt er fort: „Die Besucher waren dankbar“.

„Es macht ganz anderen Spaß, wenn man vor Leuten spielen kann. Das ist echt toll. Die gespielte Musik lebt ganz anders mit Publikum“, schließt Albe Mayer-Mikosch das Konzert. Doch so leicht lassen die Zuhörer nicht locker, und die Band nicht gehen. Die Zugabe des Abends ist dann auch mit einem Blick in die Zukunft gerichtet. „Better Times May Come“ - Wollen wir es hoffen.