Weil der Stadt - Ein ungewöhnliches Instrument soll am Freitag, 4. März, als Signal für den Frieden in Europa in Weil der Stadt erklingen: Der Musiker Joachim Bänsch, Solohornist im SWR-Sinfonie-Orchester und wohnhaft in Tiefenbronn, will dort auf dem Marktplatz ab 15 Uhr gemeinsam mit seiner Frau Julia Ströbel-Bänsch ein halbstündiges Konzert auf dem Alphorn spielen. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagt Bänsch. „Wenn auch ein kleines.“