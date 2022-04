Kontrollen in der Auto-Tuning-Szene Wettrennen und quietschende Reifen im Altkreis

Die Beamten des Polizeipräsidiums waren an den vergangenen beiden Wochenenden in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg zu Schwerpunktkontrollen unterwegs. Im Visier hatten sie dabei die Tuning- und Posing-Szene. Das Posing, also das Zurschaustellen PS-starker Fahrzeuge, führe insbesondere für Anwohnerinnen und Anwohner zu Lärmbelästigungen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Hinzu komme unnötiges Hin- und Herfahren sowie eine Gefahr für die Verkehrssicherheit durch illegale technische Veränderung an den Autos.