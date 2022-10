Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei Ludwigsburg haben am Dienstag zwischen 9 und 11.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Baustelle am Engelbergtunnel durchgeführt. In den gut zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte 15 Geschwindigkeitsverstöße feststellen und die betreffenden Fahrzeuge und ihre Fahrerinnen und Fahrer einer Kontrolle unterziehen.