Kontrolle in Ludwigsburg Dealer mit Gras im Turnbeutel flüchtet

Ludwigsburg - Die Polizei in Ludwigsburg hat am Donnerstagmorgen einen 20-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Die Beamten hatten den jungen Mann gegen 4.10 Uhr kontrolliert, weil er ohne Licht mit dem Fahrrad unterwegs war. Dabei stellten sie Marihuanageruch fest. Der 20-Jährige versuchte abzuhauen, lange dauerte die Verfolgungsjagd aber nicht. Die Polizisten holten ihn nach etwa 200 Metern ein. In seinem Turnbeutel fanden sich zwei Feinwaagen und etwa 75 Gramm Marihuana.