Kontrolle in Bus und Bahn Nur ein Verstoß gegen Maskenpflicht

Weil der Stadt/Kreis Böblingen - Polizei und kommunale Ordnungsdienste haben am Donnerstag an mehreren Haltestellen im Kreis Böblingen die Maskentragepflicht im öffentlichen Nahverkehr überprüft. Kontrolliert wurde etwa am Bahnhof in Weil der Stadt, aber auch an der Haltestelle Goldberg und beim ZOB Sindelfingen, an er Haltestelle Hallenbad Waldenbuch, am Busbahnhof Böblingen und in der Schönbuchbahn.