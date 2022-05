Einen Lastwagen mit unzureichend gesicherter Ladung musste die Polizei auf der Autobahn 8 bei Rutesheim stoppen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen einen Lkw gemeldet, der auf der A 8 in Richtung Karlsruhe unterwegs war und dessen Auflieger sich auffallend nach rechts neigte. Der Sattelzug konnte nahe Rutesheim gegen 8 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Ludwigsburg festgestellt und auf einen Parkplatz ausgeleitet werden. Bei der Kontrolle des Lasters stellte sich heraus, dass der Sattelauflieger komplett ausgefüllt und bis zum Dach hin mit Fliesen und verschiedenen Baumaterialien beladen war, ohne jedoch auf eine gleichmäßige Verteilung der Last zu achten. Ferner war die Ladung nur unzureichend gesichert und daher bereits verrutscht, was in der Summe zu der deutlichen Seitenneigung des Aufliegers führte. Dem 25-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Lastzug untersagt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen der nicht vorschriftsmäßig gesicherten Ladung. Durch die verantwortliche Spedition muss einen zweiten Laster einsetzen, um die Ladung ordnungsgemäß zu verteilen und den Transport fortsetzen zu können.