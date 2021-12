Kontrollaktion in Rutesheim Wie sicher sind die Fahrräder?

Rutesheim - Beamte des Rutesheimer Polizeipostens haben zusammen mit Mitarbeitenden der Stadt am Montagmorgen Zweiräder und ihre jungen Fahrerinnen und Fahrer überprüft. Die Kontrolle fand zwischen 7.15 und 8.30 Uhr am Schulzentrum in der Robert-Bosch-Straße statt. Sie überprüften die Verkehrssicherheit der Räder, vor allem Kinder und Jugendliche, die ohne oder mit schlechter Beleuchtung unterwegs waren, wurden kontrolliert. Insgesamt waren es 127, es gab 21 Beanstandungen. Die Polizisten führten mit den Kindern und Jugendlichen ein verkehrserzieherisches Gespräch, die Eltern werden im Nachgang noch mit einem Brief über das Ergebnis der Kontrolle informiert.