Konstantin Wecker ist Pate Weil der Stadt hat jetzt eine Schule ohne Rassismus

Auch kleinere Mitschüler wurden vorbereitet

Die Idee zur Teilnahme am Programm „Schule ohne Rassismus“ hatten die Schulleiterin Sascha Annette Sauter und einige Schülern der SMV. Anderthalb Jahre haben die Weil der Städter das jetzt vorbereitet. „Eine spannende Herausforderung war es, den kleineren Mitschülern in der Grundschule zu erklären, was Rassismus überhaupt ist“, berichtet der Zehntklässler Nima Neubrand und packt – wie an einer Gemeinschaftsschule üblich – sein i-Pad aus. Eine Präsentation hat er darauf vorbereitet, mit Gesichtern von Kindern, die heller und dunkler sind. „Wir haben gefragt, welche Farbe am schönsten ist“, sagt Nima Neubrand. „Am Ende waren wir uns einig, dass bunt doch die allerschönste Farbe ist.“